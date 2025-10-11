Volley, quattro le squadre al via della B

Oggi al via anche la B di volley. Tre squadre – Osimo, Castelferretti e Loreto – nel maschile, Jesi nel femminile. Fra gli uomini scende il numero di squadre anconetane dopo la retrocessione di Falconara. Sono tre e cambia anche il girone (D, non ci saranno le squadre umbre, entrano quelle emiliane). Osimo è tra le favorite, e non solo per la vittoria della stagione passata nella regular season e poi nei playoff, con la serata storica di Genzano. Dopo la rinuncia all’A3, Osimo ci riprova. Oggi subito un test importante per la formazione a Ferrara, una delle pretendenti all’alta classifica al pari di Bologna e Rubicone. Quest’ultima ospiterà oggi Castelferretti, che insieme a Loreto (impegnata a S.Severino) vorrà confermarsi nella parte medio alta della classifica. Anche in B1 femminile le novità non mancano. Jesi ha voglia di essere protagonista in un torneo che assegna tre promozioni per la nuova A3, impegnativo logisticamente. La prima giornata. B MASCHILE (girone D). Oggi: Bologna-Grottazzolina, Ferrara-Montorio, Macerata-Torre San Patrizio, Rubicone-Castelferretti (ore 17.30), Forlì-San Marino, San Severino Marche-Loreto (ore 17), Ravenna-Osimo (ore 17). B1 FEMMINILE (girone D). Oggi: Trestina-Cerignola, Magione-Modica, Castellana Grotte-Pomezia, Torre Annunziata-Jesi (ore 16.30), Assitec Sant’Elia Fiumerapido-Callipo Maierato, Arzano-Bisceglie, Roma-Teramo.