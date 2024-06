Volley serie A3, la The Begin Ancona prepara la squadra: ecco lo schiacciatore Marco Cantagalli

Dopo un paio di settimane dalla promozione in A3 si inizia a muovere il mercato per Ancona. Che - dopo la conferma di coach Dore Della Lunga - piazza il primo innesto. E’ il talentuoso schiacciatore Marco Cantagalli, classe 2002, ex Parma dove ha disputato la medesima categoria e figlio dell’ex nazionale Luca Cantagalli. Un innesto importante per il sodalizio dorico, che ha già confermato l’allenatore della promozione e sta cercando di trattenere vari giocatori che hanno realizzato il capolavoro sportivo. Cantagalli è cresciuto nelle giovanili del Modena, dove per quattro anni ha disputato anche la B. Quindi è salito in A2 a Reggio Emilia, ricoprendo il ruolo di libero. E la scorsa stagione a Parma. "Un atleta esperto con propensione alla ricezione – spiega Roberto "Bebi" Leonardi, il ds della The Begin Ancona -. Un giocatore di categoria che arriva a Collemarino con molti stimoli. Conosce la serie A3 e siamo convinti che potrà disputare un ottimo campionato". Ancona - che dovrebbe giocare le partite interne al PalaRossini che tornerà quindi a ospitare il volley con la A maiuscola poiché il palazzetto di Collemarino non sembra idoneo - ha salutato ufficialmente Ferraro, ma non sarà il solo.