Volley, serie C femminile

Si è chiusa in Salento con la consueta vacanza tra cultura, svago, allenamenti e legami rinforzati con le compagini salentine da tempo amiche, la stagione dell’US Pallavolo Senigallia, che ormai da diverse settimane aveva terminato il campionato con le sue prime squadre. Quella femminile, il Banco Marchigiano Subissati, è uscita nella semifinale di serie C egugliando il risultato della stagione precedente mentre quella maschile, la Security Tape, neopromossa in D, si è salvata brillantemente, con una seconda fase molto convincente dove si sono visti progressi notevoli del giovane gruppo neroazzurro. Entrambe dunque militeranno nel prossimo campionato nelle stesse categorie dove erano in questa annata.

Ma mentre la stagione 2024-25 si conclude, è già tempo di guardare al futuro e al 2025-26, torneo che non sarà banale perché coinciderà con i 25 anni di vita della società, che fu fondata nel 2000: per questo alla fine di agosto 2025 ci sarà una grande festa alla Rotonda che coinvolgerà tutta la città. In questi giorni intanto il Banco Marchigiano Subissati del Direttore Tecnico Roberto Paradisi ha ufficializzato il suo primo acquisto riportando a casa la palleggiatrice Leonora Amadio: la regista jesina aveva già militato con i colori neroazzurri nel 2014-15 e, classe 1986, 175 centimetri, vanta una lunga esperienza nella pallavolo dilettantisica marchigiana in piazze come la stessa Jesi, Casette d’Ete, Conero Volley, Moie, Civitanova, Tolentino, Montecassiano, Monte San Giusto, Castelfidardo, Ancona.

"Intorno a Leonora Amadio - si legge in una nota della società - ci sarà un gruppo solido composto principalmente dalle atlete espresse dal vivaio nero-azzurro".

Andrea Pongetti