VOLLEY - Zambonardi ci crede: "La mia Atlantide può arrivare ai playoff"

Vacanze ormai finite per l’Atlantide Brescia, che domani pomeriggio si ritroverà nella consueta sede operativa del palazzetto di Caionvico per iniziare la decima stagione consecutiva in serie A. I Tucani hanno un appuntamento ben preciso in mente, quello del 15 ottobre, quando al San Filippo arriverà un avversario temibile e talentuoso (nella squadra pugliese sono inseriti diversi giovani azzurri, tra i quali Riccardo Iervolino, figlio di Paolo, assist coach della compagine bresciana) come Castellana Grotte per la prima giornata della A2. Una partenza subito impegnativa per capitan Tiberti e compagni che, proprio per questo, sono decisi a prepararsi al meglio in vista di un Campionato che si preannuncia particolarmente impegnativo. In effetti l’equilibrio pare la nota dominante di un torneo che non ha più una grande favorita come è capitato lo scorso anno con Vibo Valentia, ma presenta diverse contendenti che sono decise a lottare per il primato: "Sulla carta - è la previsione dell’allenatore dei Tucani, Roberto Zambonardi - possiamo porre in prima fila Cuneo, Grottazzolina e Ravenna, ma diverse squadre possiedono qualità importanti. Per quel che ci riguarda, il primo obiettivo rimane la salvezza, ma abbiamo allestito un roster di valore e, quindi dobbiamo, puntare ai play off". Luca Marinoni