Volo dal tetto di casa, muore un 86enne nella zona residenziale di Pianello Vallesina

A 86 anni sale sul tetto della sua abitazione e si getta di sotto: è morto così a Pianello Vallesina un anziano disabile. È accaduto ieri mattina attorno alle 10.40 a Pianello Vallesina. Inutile ogni tentativo di soccorso per l’uomo che non avrebbe spiegato le ragioni del gesto estremo. Era stata allertata anche l’eliambulanza dall’ospedale di Torrette ma quando automedica e Croce Verde di Cupramontana hanno cercato di soccorrere l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.