Volo di quattro metri dalla finestra mentre lavora. Trasportato con l’elisoccorso a Torrette: è grave

Stava lavorando in un’abitazione quando all’improvviso è caduto dalla finestra.

Ha fatto un volo di circa quattro metri quell’operaio che ieri nel primo pomeriggio è stato soccorso in primis dai suoi colleghi. E’ successo in via Figuretta a Osimo.

Sul posto è arrivato subito l’elisoccorso che si è alzato in volo dall’ospedale regionale di Torrette. Tanta la paura in quel momento. Ogni istante era fondamentale.

L’uomo è stato caricato su Icaro e trasportato nello stesso nosocomio regionale. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non tali da compromettere i suoi parametri vitali. E’ rimasto sempre vigile e cosciente durante le operazioni di soccorso scattate subito.

Sono arrivati per primi i soccorritori volontari della Croce rossa e l’automedica di Osimo. C’era anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi dovuti in casi simili. Non si conosce ancora bene quale sia stata la causa della caduta, l’operaio ad esempio potrebbe aver messo un piede in fallo mentre era intento nel suo lavoro. Gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma osimana sono tuttora in corso per fugare ogni dubbio sulla dinamica.