Volo in ritardo di 4 ore: risarciti mamma e figli

Dovevano raggiungere l’Albania in aereo, di mattina, ma a causa di un ritardo della compagnia aerea erano arrivati solo il pomeriggio. Per quel ritardo una mamma con due figli hanno ricevuto un risarcimento danni di 750 euro. Lo ha deciso il giudice di pace di Ancona, nei giorni scorsi. L’aereo, che copriva la tratta Ancona-Tirana, aveva fatto quattro ore di ritardo. Mamma e figli sono originari della provincia di Teramo. Anziché atterrare alle 11.15, come previsto dalla prenotazione del volo, il velivolo Ancona-Tirana ha raggiunto l’Albania solamente nel pomeriggio e precisamente alle 15.21. Un ritardo di oltre quattro ore che si è verificato in data 22 luglio 2021, portando anche non pochi disagi ai tre viaggiatori e altri passeggeri del volo.

La donna ha impugnato quel ritardo, chiedendo i danni subiti. Sulla questione è intervenuto il giudice di pace che ha condannato la compagnia, l‘Albawings, al pagamento di 750 euro nei confronti dei tre passeggeri. "Il giudice di pace di Ancona – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri aerei – ha applicato il regolamento comunitario 2612004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse".

ItaliaRimborso punta a far valere i diritti dei viaggiatori e non è la prima volta che ha ricevuto una sentenza accolta. Già ne sono state vinte, fanno sapere dal loro entourage, il 98,2% dei casi avanzati. Per attivare l’assistenza, senza alcun prezzo per il passeggero, è possibile farlo agevolmente, compilando il form presente nell’homepage del sito italiarimborso.it.