Si rompe la balaustra, volo choc dalle Terrazze di Portonovo (Ancona): grave un 50enne

Ancona, 30 agosto 2024 - Stava parlando con il figlio, di schiena rispetto alla vista mozzafiato del mare cristallino delle Terrazze di Portonovo quando, improvvisamente, la fatiscente balaustra in legno gli è franata sotto i piedi ed è precipitato sulle rocce dopo un volo di circa 4 metri. Terrore, oggi pomeriggio, nella Baia anconetana per un 50enne del capoluogo.

Il volo choc alle Terrazze di Portonovo, 50enne ferito

Allertati i soccorsi, che si sono attivati subito anche per effetto dell'intervento dei bagnanti che hanno assistito alla scena e hanno fornito una prima assistenza, l'uomo è stato trattato sul posto dai sanitari della Croce Gialla di Osimo e di Camerano, con ambulanza e automedica, e dal mezzo infermieristico di Sirolo. Successivamente è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette dov'è entrato, poco dopo, in sala emergenze.

Avrebbe riportato una frattura esposta ad una tibia, ma in un primo momento non se ne escludono altre agli arti inferiori, oltre a vari traumi, tra cui quello più preoccupante che avrebbe rimediato al costato. Sarebbe caduto quasi in posizione quasi eretta, e non con la testa, secondo una prima e sommaria ricostruzione. Ma non avrebbe potuto evitare quella caduta terrificante dall'alto delle Terrazze.

Forte lo choc da parte dei tanti presenti in spiaggia a Portonovo a quell'ora. Dopo pochi minuti è accorso anche l'altro figlio del 50enne, che ha agevolato le operazioni di soccorso del padre insieme alle persone già in zona.