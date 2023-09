Volontari ripuliscono i parchi di Posatora

"Puliamo il mondo", ecco la 30esima edizione italiana di Clean up the world. L’iniziativa è curata da Legambiente e a metterla in campo, domani è il circolo naturalistico "Il pungitopo di Ancona", che festeggia la ricorrenza invitando i cittadini, alle 10, a Posatora, vicino alla vecchia chiesa di Santa Maria Liberatrice. Sarà "una operazione di volontariato civico consistente nel raccogliere i rifiuti presenti sui prati e tra le aiuole dei Parchi Belvedere e Fiorani – spiegano dall’organizzazione – Due tra i parchi più amati (ed utilizzati) dagli anconetani. ‘Puliamo il Mondo’ non è soltanto un’azione di pulizia, ma anche un’occasione di educazione ambientale, per sensibilizzare la collettività sul grave problema dei rifiuti abbandonati e sulla prevenzione di questa pessima abitudine". L’iniziativa di domani sarà anche (e soprattutto) l’occasione per divulgare alcune informazioni che il circolo ha raccolto sul numero e sulla qualità dei rifiuti presenti nei pressi delle aree gioco dei due parchi e di altri parchi cittadini, nel quadro della campagna ‘Park litter’ di Legambiente.