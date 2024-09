Volontariato green. Si cercano i giovani

E’ Astea a promuovere il volontariato sui temi ambientali e di sostenibilità nei progetti di Servizio civile. Si cercano 16 giovani dai 18 ai 28 anni candidati per i progetti Green, una pratica utile e indirizzata a promuovere i progetti di volontariato sulle tematiche ambientali, alla green economy e alla sostenibilità che coinvolge molti giovani. A realizzare i progetti di Servizio civile ambientale ci ha pensato l’ente Grimani Buttari che ha proposto servizi volti a impiegare giovani nella sfida della sostenibilità. A questo scopo si è costituita una rete tra enti per attivare progetti per il territorio. Gli enti di accoglienza interessati sono il Comune di Camerano, la Fondazione Opere Laiche Lauretane, la Fondazione Ferretti, la cooperativa sociale il Talento di Morrovalle, il Wwf e il Gruppo Astea. Il Servizio civile ambientale (Sca) è un ramo del Servizio civile universale che promuove proprio specifici progetti volti a preparare i giovani ad affrontare le sfide della rivoluzione verde e della transizione ecologica. Si tratta di un programma sperimentale di volontariato per sensibilizzare proprio i giovani. È stato formalizzato con il Protocollo del 29 agosto 2021 firmato dall’allora Mite (attuale Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) e dal Ministero per le politiche giovanili.