Volontariato: morta Maria Luisa Gazzelli

Una vita dedicata al volontariato, all’aiuto al prossimo e un ricordo forte della comunità dove ha sempre operato. Aveva sempre la mano tesa per gli altri e così Falconara saluta con affetto e commozione Maria Luisa Gazzelli, tra le fondatrici dell’associazione Serenamente. Una realtà che sostiene le famiglie di persone con problemi di salute mentale e lotta contro i pregiudizi in questo settore. L’assistente sociale è scomparsa mercoledì, all’età di 81 anni. La signora Gazzelli si è spesa a tutela dei diritti delle persone più fragili, una missione che è stata di supporto a tantissime famiglie e che ha contribuito a tracciare un nuovo percorso per il servizio pubblico, che si occupa di queste problematiche. Anche l’amministrazione comunale guidata da Stefania Signorini ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Luisa Gazzelli, sottolineando le sue qualità umane e professionali straordinarie. L’Ambito Territoriale Sociale 12, invece, ha ricordato l’impegno di Maria Luisa Gazzelli, le proposte progettuali, la professionalità e la collaborazione che ha sempre dimostrato. Sempre con una missione chiara in testa, la più alta possibile: la difesa dei diritti delle persone più fragili.