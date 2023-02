Volpini sostiene Bomprezzi: "Ha un progetto di rinnovamento"

Le primarie nazionali del Partito Democratico, che per le Marche concidono anche con la nomina dei nuovi vertici regionali, hanno risvegliato dal torpore politico molti esponenti del Pd che si sono spesi in queste settimane a favore delle varie mozioni. Tra questi c’è anche l’ex segretario cittadino ma anche assessore comunale e consigliere regionale Fabrizio Volpini (nella foto) che a livello nazionale sostiene la candidatura di Elly Schlein e a livello regionale Chantal Bomprezzi. "Ho deciso di sostenere la candidatura di Chantal Bomprezzi perché condivido il progetto di rinnovamento (e non di rottamazione) in cui ho sempre creduto e che quando ho potuto ho cercato di perseguire – spiega Volpini –. Durante la campagna per le primarie ho toccato con mano la passione di questo gruppo di giovani che ha competenze nuove, in sintonia con la società, e per questo credo che possano interperatare al meglio il bisogno di cambiamento del Pd. Un rinnovamento che non deve passare attraverso il vecchio metodo basato su tatticismi ma che valorizzati impegno e passione e non più fedeltà a singoli esponenti. Questo è anche il partito che ha in mente di costruire a livello nazionale Elly Schlein".

Giulia Mancinelli