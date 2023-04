Volterra-Elia e Savoia-Benincasa si raccontano

Prosegue nelle Marche il racconto di #NoiSiamoLeScuole, l’approfondimento social a cura del ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato alle storie di didattica e di comunità delle scuole italiane. Questa settimana è la volta di due istituti di Ancona. L’Istituto d’Istruzione Superiore "Volterra-Elia", suddiviso in due plessi, è un punto di riferimento per il territorio, per la sua propensione all’innovazione didattica e per l’ampia offerta formativa. Il Liceo scientifico opzione Scienze applicate "Volterra" è ricco di laboratori di Meccanica (Meccatronica ed Energia), Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica, Telecomunicazioni, Fisica e Chimica, per un percorso formativo che lo distingue da un Istituto tecnico. L’"Elia", invece, è un Istituto nautico e aeronautico, "uno dei più importanti nella Regione Marche" spiega nel video uno studente. La nuova scuola IIS "L. di Savoia - G. Benincasa", Istituto secondario di II grado, sarà abbattuta e interamente ricostruita grazie a un finanziamento di 10.500.000,00 euro del Pnrr, assegnati dal ministero alla Provincia di Ancona, proprietaria dell’edificio. L’istituto era stato costruito negli anni ‘70 sulla base di esigenze didattiche oggi ormai superate. Nonostante, dunque, l’attenzione riservata alla sua manutenzione, si è reso necessario un completo restyling per costruire ambienti più adatti a una scuola di oggi e di domani.