Voragine a Fabriano: lavori in partenza per la strada di Albacina

"Nei prossimi giorni contiamo di dare risposta alla città con l’avvio dei lavori alla voragine di Albacina. La struttura comunale ha infatti ricevuto in queste ore il nulla osta da parte degli uffici del genio civile della Regione". A dare la buona notizia è l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Vergnetta. "Presto – aggiunge – si procederà con l’affidamento alla ditta per il ripristino della condotta e della strada". Una notizia attesa da oltre un anno dai residenti della frazione fabrianese particolarmente colpita dall’alluvione del 15 settembre dell’anno scorso. Ma non è tutto. "Stiamo procedendo con le progettazioni dei lavori post sisma – aggiunge – e contiamo di arrivare nel giro dei prossimi mesi a mettere a gara i primi interventi. Stiamo lavorando anche alla rigenerazione urbana e arriveremo nel giro di poco tempo a risultati clamorosi per la città. Stiamo infine nella fase di progettazione esecutiva dell’intervento corposo sulle strade, che entro qualche settimana sarà avviato a gara". sa. fe.