Ancona, 7 febbraio 2020 - Si rompe un tubo dell’acquedotto principale e mezza città rimane senza acqua (video). Rubinetti chiusi anche all’ospedale Salesi dove sono arrivate le autobotti della Protezione civile e dei vigili del fuoco. Problemi per la viabilità in centro. Vie chiuse e piazza Cavour allagata dal flusso di acqua che usciva dalla falla del tubo. L’inferno si è scatenato alle 3.30 proprio sotto il palazzo del Comune, tra via Giannelli e viale della Vittoria.

Nel pomeriggio la situazione ha cominciato a tornare alla normalità a partire dai piani bassi in Viale della Vittoria, via Trieste, via Piave, corso Amendola, via Fazioli, via Frediani e vie limitrofe. “L'acqua uscirà dai rubinetti rossa - avverte il Comune - dovete attendere circa un quarto d'ora per portarla bere”. Questa mattina sono andate avanti le fasi di ripristino (video). Il Comune informa che “si è verificata la rottura di una delle più importanti tubature dell'acquedotto cittadino, la rottura ha provocato l’apertura di una voragine, con fuoriuscita di acqua, sassi e fango e la conseguente interruzione dell’erogazione dell’acqua nella zona del Quartiere Adriatico e parte del centro”. Impegnati i tecnici di Viva Servizi, intervenuti sul posto.

Numerose le abitazioni rimaste per ore senz'acqua. Per l’ospedale pediatrico Salesi è intervenuta questa mattina la Protezione Civile che ha rifornito la struttura medica con taniche di emergenza”.

Problemi per la viabilità, che ha subito queste modifiche con i presidi dei vigili urbani, deviati gli autobus: chiusa piazza XXIV Maggio lato Poste e lato Comune; chiusa anche l' intersezione Viale della Vittoria/Via Giannelli; chiuso Viale della Vittoria a salire fino a via Orsi. Le auto provenienti dalla Galleria del Risorgimento sono vengono deviate su via Piave sia verso il centro sia verso il Passetto, con inversione del senso di marcia fino a Via Orsi. I veicoli che scendono da via Isonzo/via del Conero non possono raggiungere via Piave e svoltano su via De Bosis.

Boccioni a scuola

Per l'emergenza idrica ad Ancona sono state distribuiti a 7 scuole tre boccioni da 20 litri per ogni istituto. Le scuole interessate, informa il Comune, sono state Istituto Novelli Natalucci, scuole dell'infanzia: Mazzini, via Redipuglia, Piaget di via Monte Grappa e Piaget di corso Amendola; le primarie De Amicis di corso Amendola e di via Cadore, le Tommaseo, le Leopardi e le Pascoli, scuole secondarie di primo grado, l'Istituto Scocchera di via Cadore e le Antognini di via Veneto.

Emergenza acqua, le informazioni utili

Si è insediato questa mattina alle 9.30 il Coc, il centro operativo comunale che presidierà l'emergenza idrica dovuta alla rottura della conduttura

Attualmente due punti di approvvigionamento idrico per la cittadinanza, direttamente collegati all'acquedotto, sono stati resi disponibili da VivaServizi al Monumento ai Caduti e in piazza Cavour in corrispondenza di corso Garibaldi. In campo anche la Protezione civile comunale e regionale; il Coc sta monitorando la situazione delle scuole che sono tutte attive e aperte nella zona interessata dalla mancanza d'acqua.

Numerose le telefonate che stanno giungendo da parte dei cittadini alla centrale operativa della Polizia Municipale e al numero verde del Comune di Ancona 800653413.

Perché si è rotta la tubatura: la versione di Viva Servizi. "Bottiglie casa per casa"

È dovuto alla frattura della dorsale di un tubo in ghisa sferoidale del diametro di 45 centimetri il guasto alla rete idrica che oggi ha lasciato senza acqua quasi tutto il centro di Ancona, compreso l'ospedale materno infantile Salesi e sette scuole. Lo dice all'Ansa il direttore di Vivaservizi Moreno Clementi. Un guasto che sicuramente non è stato causato dalla vetustà: perché la ghisa sferoidale è un materiale usato nelle condotte posate di recente. Due le ipotesi, secondo Clementi: "un difetto di fabbricazione" o un cedimento legato alle "sollecitazioni e vibrazioni dal traffico prolungate nel tempo e in continuità, a causa del traffico intenso in quell'area, che alla fine hanno avuto effetto nei sottoservizi. Due ipotesi plausibili". Ma ora - aggiunge il direttore di Vivaservizi -, "individuato il guasto stiamo lavorando per ridare l'acqua agli utenti. Il perché del guasto lo andremo ad approfondire dopo".

"Abbiamo ricevuto molte richieste di aiuto, tanto che squadre di operatori di Vivaservizi sono andate casa per casa insieme alla Protezione civile a portare pacchi di bottiglie per persone anziane o malate", aggiunge Clementi.- "Già dalla scorsa notte abbiamo posizionato un'autobotte nei pressi dell'ospedale materno infantile Salesi - spiega -, poi una in piazza Sangallo e un'altra in pizza del Senato". Vivaservizi ha anche anche allestito dei punti prelievo con tre erogatori l'uno in via Thaon de Revel nei pressi della piscina del Passetto e in piazza Cavour. "Abbiamo fatto tutto il possibile - conclude - per minimizzare il disagio"