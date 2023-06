"Voragine di Argignano monitorata Stiamo velocizzando gli interventi"

"La voragine di Argignano è monitorata e contiamo di intervenire con un lavoro di somma urgenza , per quella di Albacina l’iter è un po’ più complesso". Così il sindaco Daniela Ghergo sui danni del maltempo degli ultimi giorni. Sono due le voragini aperte che preoccupano i residenti: quella di Argignano, da domenica notte, e quella di Albacina che è immutata dall’alluvione del 15 settembre scorso. I residenti di Albacina sollecitano un intervento tempestivo temendo un aggravamento della situazione e il sindaco Ghergo spiega: "Per Albacina stiamo attendendo i fondi dalla Regione in quanto rientra nei finanziamenti stanziati dopo l’alluvione che a metà settembre 2022 ha messo in ginocchio le Marche. Poi potremo intervenire". Lunedì è crollata la spalla di un ponticello a Fossi di Burano e ci sono smottamenti da monitorare a Case Tiberi e a Cesi. Su Argignano dove pure i residenti chiedono attenzione il sindaco spiega: "Sarà un intervento importante e stiamo cercando di velocizzare i tempi per ripristinare la situazione con somma urgenza. In quel punto si è rotta la conduttura e ha ’scavato’ una grotta di 6 metri di diametro. Dispiace non riuscire al momento a quantificare l’entità dei danni perché ogni giorno piove e la situazione peggiora. Oggi, (ieri, ndr), comunque, sono stati fatti sopralluoghi della polizia locale sugli appezzamenti di terreno a ridosso delle aree interessate dalle frane. Non vogliamo dare la colpa a nessuno, ma dobbiamo verificare la regolarità dei canali di scolo nei terreni privati".