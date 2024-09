Voragine nella strada: evacuata una famiglia

La paura è stata tantissima per i residenti quando si sono accorti che una voragine si era aperta davanti alle loro case. E’ successo in via Orti Traiani nella centralissima zona San Marco a Osimo. Una buca profonda almeno due metri e larga altrettanto aveva squarciato l’asfalto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento osimano che hanno effettuato un’importante verifica statica e una famiglia, composta da cinque persone, è stata costretta all’evacuazione. "Lunedì sera alle 22 tramite il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è stato contattato il sindaco per un probabile dissesto statico nei pressi un fabbricato situato in quel vicolo. Di conseguenza l’ufficio tecnico comunale, assieme ai tecnici di Astea, hanno effettuato un primo sopralluogo per valutare le criticità dell’area e del fabbricato. Subito è stata confermata la necessità di sgombrare l’edificio e interdire il passaggio pedonale e carrabile della via", ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Sandro Antonelli.

In occasione di un secondo sopralluogo congiunto effettuato ieri mattina, è stata accertata la causa del cedimento stradale e del conseguente dissesto statico dell’edificio adiacente ed è stata ripristinata, sia pure in maniera provvisoria, la fornitura di acqua e gas metano nella zona. "E’ stato attivato il sistema comunale di emergenza e abbiamo provveduto a reperire un alloggio temporaneo per il nucleo familiare sgombrato che si è trovato senza la possibilità di far rientro a casa da un’ora all’altra. Nel pomeriggio è stata effettuata la prima messa in sicurezza del fabbricato e sono state fatte ulteriori verifiche e accertamenti sugli altri fabbricati della via". Un’altra grana per il quartiere centralissimo che da mesi convive con l’adiacente cantiere dei Tre Archi per il restyling della porta della città, con conseguente disagio per commercianti e residenti che hanno visto rivoluzionata la viabilità e cancellati alcuni parcheggi, anche per l’apertura recente del cantiere della chiesa e quello dell’istituto Campana dove si continua a lavorare. Il cantiere durerà probabilmente fino alla fine dell’anno. Ancora eretta la gru in piazza Dante accanto ai ponteggi. Al San Marco i lavori non dovrebbero protrarsi oltre la fine di ottobre.

Silvia Santini