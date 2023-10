Vorremmo una città un po’ più pulita

La derattizzazione viene fatta con regolarità anche se episodi come quello che racconta il nostro lettore ogni tanto capitano. Ma detto di ciò che è successo in piazza Cavour, il problema va allargato perché ci sono ancora troppe zone della città abbandonate al degrado. Ancona non è New York, e non dovrebbe essere poi così impossibile tenerla pulita. E invece le segnalazioni dei cittadini che si lamentano dello stato in cui versa la città arrivano dal centro alla periferia. E vogliamo parlare della bruttezza di quei tanti cassonetti per i rifiuti che giacciono malandati e sporchi sulle nostre strade? Davvero un brutto spettacolo.