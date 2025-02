Vota online il tuo elaborato preferito

La nuova edizione di Cronisti in Classe, storico campionato di giornalismo promosso da Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, è appena iniziata. Per sostenere i cronisti in erba, anche quest’anno sarà possibile votare online tutti gli elaborati sul sito ilrestodelcarlino.cronistinclasse.it/articoli/. Dal giorno successivo alla pubblicazione sul quotidiano, gli articoli saranno disponibili sulla pagina internet dove si potrà votare il proprio elaborato preferito. Per farlo bisogna registrarsi al sito ed eseguire l’accesso. Si potrà votare la stessa pagina solo una sola volta al giorno e i contenuti saranno disponibili sul portale per i 15 giorni successivi la pubblicazione.