Voto ad alta tensione Ancona, test nazionale Ecco i big della politica che arrivano in città

Volevate i big della politica nazionale ad Ancona? Eccovi serviti. Una vera e propria invasione di personaggi illustri dovrebbe ravvivare la campagna elettorale per le elezioni Comunali 2023 con Ancona unico capoluogo di regione al voto e dunque banco di prova molto importante per tutti gli schieramenti. A parte il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, degnamente sostituito dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, gli altri leader dovrebbero fare almeno un passaggio nella Dorica. Compresa la Premier, Giorgia Meloni, che dopo aver preso Palazzo Raffaello due anni e mezzo fa ora punta alla prima città delle Marche. Atteso anche il leader leghista, nonché altro vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Ad Ancona verrà sicuramente anche Elly Schlein, nuovo segretario nazionale del Pd, in appoggio a Ida Simonella anche se la stessa candidata a sindaco, così come Valeria Mancinella, abbiano apertamente tifato per la vittoria di Bonaccini alle Primarie nazionali. Restando sul centrosinistra, Carlo Calenda (Azione) tornerà sicuramente nella Dorica e, sebbene con date differenti, il coordinatore regionale Tommaso Fagioli aspetta solo le conferme ufficiali per Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini. A sinistra, detto che Altra Idea di Città è un movimento politico esclusivamente anconetano, i Verdi e il candidato a sindaco Roberto Rubegni aspettano uno dei due coordinatori nazionali, Angelo Bonelli. Se il Movimento 5 Stelle parteciperà al voto è sicura anche la presenza di Giuseppe Conte. Sulle date delle passerelle elettorali dei big a supporto dei candidati c’è ancora da attendere. Di sicuro il 28 marzo saranno in città i Ministri dell’Università e quello dell’Ambiente Anna Maria Bernini e Gilberto Pichetto Fratin.

Pierfrancesco Curzi