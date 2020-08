"NOI vigilantes della democrazia, della legalità, della libertà". E’ questo il motto di Sabrina Banzato, candidata alla presidenza della Regione Marche con la lista Vox Italia – Marche, che ieri mattina si è incontrata con gli elettori al Centro Congressi dell’Accademia di Babele. "Una campagna elettorale emergenziale – come ha spiegato la stessa Banzato – all’insegna dello slogan: loro regime Covid, noi...

"NOI vigilantes della democrazia, della legalità, della libertà". E’ questo il motto di Sabrina Banzato, candidata alla presidenza della Regione Marche con la lista Vox Italia – Marche, che ieri mattina si è incontrata con gli elettori al Centro Congressi dell’Accademia di Babele. "Una campagna elettorale emergenziale – come ha spiegato la stessa Banzato – all’insegna dello slogan: loro regime Covid, noi libertà; noi Marche, loro marchette; noi amici di tutti, schiavi di nessuno. Si tratta di scegliere da che parte stare. Lo stesso decreto agostano di Conte, che di fatto condizionerà il voto, la campagna elettorale, favorendo i partiti di Palazzo, è l’ennesima prova del regime Covid. Una gestione politica del virus – ha detto – a senso unico che strumentalizzando la paura degli italiani, serve unicamente a blindare le caste nazionali e regionali al potere, uccidendo le libertà costituzionali, la democrazia, l’economia". Ovviamente, è stato precisato "ciò non vuol assolutamente dire che non riconosciamo l’esistenza del virus o la persistenza o la necessità di debellarlo. Questo è fuori dal nostro decalogo. Che si basa invece sulla legalità, trasparenza e conoscenza. Siamo per una informazione corretta, da metabolizzare per renderla operativamente valida e permetterci di scegliere. Riuscire a lavorare per informare rendendo per tutti possibile la ‘partecipazione’, che per me è una parola cara". All’incontro, con un video messaggio, ha preso parte anche il filosofo Diego Fusaro che ha spiegato come al ‘Regime Covid’ si debba rispondere "con la forza della partecipazione dal basso e la bandiera della libertà di scelta, di informazione, di conoscenza in tutti i settori della vita pubblica e civile. Ci aspetta un autunno caldissimo. Ci sarà il bilancio del governo giallorosso, conosceremo la verità sul prolungamento della cassa integrazione, la realtà dei conti e dei soldi che non ci sono, la verità sulle scadenze fiscali e sui prestiti a debito della Ue che si tradurranno obbligatoriamente in nuove e pesanti tasse per tutti".

Nella foto Sabrina Banzato