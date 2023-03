Vuole accarezzare il cagnolino che la morde: padrona condannata

Attirata da un cagnolino di piccola taglia si avvicina per accarezzarlo ma l’animale la morde a una mano ferendola. Per quel morso, costato dieci giorni di prognosi alla sventurata donna, la padrona del quadrupede ha dovuto affrontare due processi incassando per due volte una condanna per lesioni colpose. La prima è arrivata dal giudice di Pace di Fabriano, Alessandro Strada, il 28 settembre scorso. La seconda è di ieri, davanti alla giudice Francesca Grassi, al tribunale ordinario di Ancona. L’imputata infatti, una donna di 67 anni, fabrianese, aveva fatto appello dopo il giudizio di primo grado che l’aveva condannata a pagare 300 euro di multa, oltre a definire in sede civile il risarcimento danni a favore della malcapitata del morso che chiedeva un risarcimento di oltre 20mila euro. A Palazzo di Giustizia è stato riaffrontato il giudizio ripercorrendo i fatti avvenuti il 17 marzo del 2021, sul finire del lockdown. La 67enne era uscita di casa con il suo jack russell e insieme al cagnolino, tenuto al guinzaglio, stava percorrendo la pubblica via quando ha incrociato la donna che si è avvicinata. Allungando una mano avrebbe cercato di accarezzarlo ma la bestiola l’ha morsa alla mano destra provocandole una ferita che ha richiesto le cure dell’ospedale. Per quel fatto è stata sporta denuncia e la proprietaria è finita in tribunale perché aveva l’obbligo di vigilare sul cane impedendo l’aggressione. L’imputata aveva sostenuto che la donna non doveva avvicinarsi in maniera imprudente perché il cane non la conosceva. Prima di allungare la mano avrebbe dovuto chiedere.

