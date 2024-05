Vuole lanciarsi nel vuoto: salvata dai poliziotti

Giovane donna tenta il suicidio ma viene salvata dagli uomini della Volante del Commissariato, diretto dal Vice Questore Mabj Bosco. La notte del 14 maggio, personale della squadra Volante è intervenuta in una struttura alberghiera dove era stata segnalata una coppia che stava litigando all’interno della camera al terzo piano. I poliziotti, entrati nella camera, si sono trovavati difronte una coppia in forte stato di agitazione che, incurante della presenza delle forze dell’ordine, continuava a litigare rifiutando qualsiasi invito alla calma. Durante le fasi concitate, la donna tentava più volte di aggredire il compagno senza riuscirvi solo grazie al pronto intervento dei poliziotti che evitavano il contatto tra loro.

Portata la calma, gli agenti constatavano lo stato di disordine creato nella stanza con diversi oggetti e bottiglie in vetro rotti e gettati in terra nonché elementi del precedente uso di sostanze stupefacenti. Durante gli accertamenti la donna, dopo un apparente momento di calma, con mossa fulminea, iniziava a correre verso la finestra aperta con il chiaro intento di lanciarsi nel vuoto urlando "ora mi ammazzo" ma veniva prontamente bloccata dagli agenti posti a scudo dinanzi la finestra e da quelli che provvedevano a trattenerla da tergo evitando, altresì, tentativi di autolesionismo.

Una volta messa in sicurezza, la giovane donna veniva affidata alle cure dei sanitari che nel frattempo erano stati allertati e successivamente trasportata in ospedale e trattenuta in osservazione.

Ancora una volta, le forze in campo disposte dal Questore di Ancona – dott. Cesare Capocasa hanno permesso, con la professionalità degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Senigallia e la sinergia d’intervento, di scongiurare una tragedia, frutto del disagio sociale e dei danni causati dall’uso di sostanze stupefacenti.