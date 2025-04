Vuole psicofarmaci senza la ricetta. Aggredisce la farmacista che glieli nega

Entra in farmacia e pretende di avere degli psicofarmaci senza ricetta medica. Davanti al rifiuto della farmacista il cliente l’avrebbe aggredita a spintoni e le avrebbe urlato che non capiva nulla. Con uno scatto di rabbia avrebbe lanciato anche lo zaino che aveva, facendolo finire sulla sede stradale, oltre l’ingresso dell’attività. All’interno dello zaino c’era anche un coltello. L’episodio risale al 7 agosto del 2019, in via Marconi, agli Archi. Con l’accusa di porto abusivo di armi e percosse l’aggressore è finito a processo davanti alla giudice Alessandra Alessandroni. E’ un marocchino di 38 anni, residente nel Modenese, capitato per caso nel capoluogo dorico. Il primo reato si è prescritto e il procedimento, dove è difeso dall’avvocato Giovanni Rizzi, prosegue per le percosse. Il giorno dell’aggressione erano le 9.30 quando il 38enne è entrato nella farmacia dove al bancone c’era una dipendente, di 43 anni. Non era un cliente abituale e la farmacista non lo aveva mai visto prima. L’uomo le aveva chiesto una confezione di Rivotril, in compresse, un potente psicofarmaco per il quale è richiesta la ricetta medica per la vendita. Il marocchino aveva con sé diversi fogli delle cure ricevute in un pronto soccorso del nord d’Italia e li aveva tirati fuori tutti. Non era in grado però di mostrare una ricetta medica dove lo psicofarmaco era stato prescritto. La farmacista aveva provato a spigargli che la ricetta era prevista per legge e che lei senza quel documento non poteva vendergli nulla perché era vietato. Il cliente però aveva perso le staffe e urlava alla farmacista: "Tu non capisci niente, io sto male". Non ottenendo la confezione era passato a chiedere una pasticca solo ma anche quella gli era stata negata con il consiglio di rivolgersi al vicino centro di Igiene Mentale, in via Giordano Bruno. Il 38enne però aveva preso lo zaino e lo aveva lanciato in strada. Poi si era avvicinato al bancone e aveva iniziato a spintonare la dipendete alla spalla destra. Uscito per riprendere lo zaino, con dentro il coltello, era rientrato per sedersi su una sedia. Alla fine era intervenuto il titolare che aveva chiamato il 112. La polizia aveva portato via l’uomo. Prossima udienza il 6 ottobre per discussione.