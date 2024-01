Vuole rinnovare il permesso: espulso

Avrebbe dovuto lasciare il territorio italiano ma dopo aver presentato ricorso va in commissariato per il rinnovo del permesso di soggiorno e protezione speciale: ne esce con una denuncia e un nuovo provvedimento di espulsione. Il tribunale infatti aveva respinto le sue istanze ma lui, un cittadino pakistano di 37 anni, non solo è rimasto in Italia ma ieri si è presentato allo sportello immigrazione di Jesi per integrare la propria pratica, presentata all’ufficio postale ad agosto scorso. Agli agenti risultava che il 30 maggio 2023, allo stesso pakistano era stato notificato un diniego e rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno e il provvedimento di espulsione prefettizio con l’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. L’uomo ha presentato ricorso al tribunale ordinario per la sospensione del decreto di rigetto ma l’istanza non è stata accolta. Così, risultando inottemperante, l’uomo è stato a piede libero per violazione dell’ordine del questore e portato all’ufficio immigrazione. Qui ha ricevuto un nuovo provvedimento di espulsione del Prefetto con un nuovo ordine del questore. Ora dovrà lasciare il Paese.