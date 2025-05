Vuole sorprenderla con l’amante ma sfascia con l’ascia la casa sbagliata

La Procura di Ancona ha chiesto il giudizio immediato per il 50enne, di origine macedone, che l’11 aprile scorso ha sfondato con un’ascia la porta della camera da letto dove si trovava la moglie per poi recarsi a casa del presunto amante di lei sfondando con la stessa arma la porta di un appartamento ma sbagliando abitazione. L’azione di follia era avvenuta a Monte Roberto. Il macedone andrà a processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni, davanti alla giudice Paola Moscaroli. E’ stata fissata la prima udienza per il 10 luglio. L’imputato è difeso dall’avvocato Antonio Gagliardi che valuterà se fare richiesta per un rito alternativo. Il macedone si trova ancora in carcere dopo i fatti. L’uomo era convinto che la moglie avesse delle scappatelle con altri uomini. Per questo già nel 2024 le avrebbe spesso controllato il cellulare arrivando a dei violenti litigi con la donna presa più volte a schiaffi e a pugni sulla schiena, stando alle accuse. Il 6 gennaio scorso le ha sfondato il parabrezza dell’auto con un’ascia, di quelle utilizzate per spaccare la legna. Il 7 gennaio la donna, anche lei 50enne, sarebbe stata picchiata riportando una prognosi di 30 giorni. A marzo avrebbe iniziato a pedinarla minacciando anche il presunto amante che lo ha denunciato. La sera dell’11 aprile ha rotto il cellulare della moglie con l’ascia poi ha sfondato la porta della camera urlandole: "Questa sera ti ammazzo". La donna è riuscita a trovare riparo dai vicini e a chiamare i carabinieri poi arrivati sul posto. Il marito ha preso l’auto ed è andato in quella che credeva l’abitazione dell’amante ma in realtà era la casa di una coppia con figli, uscita per cena. Un vicino li aveva poi avvisati di aver visto uno sconosciuto abbattergli il portone. Il macedone si era scusato e ha già risarcito il danno, 2.500 euro. La denuncia per danneggiamento dovrebbe essere ritirata.

