"Walkabout / Promenade": una performance itinerante

"Walkabout / Promenade", la performance itinerante prodotta dall’associazione Malte, dopo il successo del primo appuntamento torna oggi (ore 19) e domani (ore 17) per trasformare le strade del centro di Osimo in un palcoscenico all’aperto, alla scoperta di visioni e percorsi inusuali. Andrea Caimmi, performer e guida d’eccezione, condurrà i partecipanti, muniti di cuffie wi-fi, lungo strade e luoghi della città per vivere un’esperienza multisensoriale che abbraccia il camminare come atto artistico e connessione fra luoghi lontani e paesaggi locali. Il percorso è un collegamento simbolico che trascende il semplice camminare: è un’occasione per riflettere sulla correlazione fra luoghi fisici e luoghi dell’anima. Mediando fra pubblico e spazio, il performer dirige lo sguardo dei partecipanti e attira quello degli abitanti del luogo. E’ un’immersione sonora e visiva in culture distanti, ispirata dai racconti di Sonia Antinori, amplificata dalle musiche originali di Arlo Bigazzi e arricchita dalle immagini d’autore di Lucia Baldini.