Warriors Cage Fight. Anche incontri di boxe

I riflettori del Palabaldinelli di Osimo tornano ad accendersi sabato 30 novembre per l’ottava edizione del Warriors cage fight in programma sabato. Il più importante evento regionale dedicato alle Mixed martial arts e al Muay Thai diventa sempre più spettacolare con giochi pirotecnici e di luci, tre maxi-schermi Ledwall ad altissima definizione per seguire le competizioni in tutte le loro fasi e un palco di 100 metri quadrati. La vera novità è rappresentata dal cambiamento del format che, per la prima volta, vedrà la gabbia affiancata da ring dedicato al pugilato olimpico. L’organizzazione, come sempre, è affidata alla Tapaout Academy di Osimo, ma tante saranno le palestre provenienti da tutta Italia che parteciperanno alla manifestazione per far scendere nel prestigioso ottagono osimano i propri atleti. Il programma inizierà già dal primo mattino con gli incontri a contatto leggero che si svolgeranno dalle 9 alle 13. A partire dalle 13.30 invece sarà la volta dei match a contatto pieno: 10 di Mma, 10 di Muay Thai k1 e 10 di pugilato olimpico. Dalle 19, poi, prenderanno il via le attesissime sfide della main card tra professionisti con 4 match di Mma, 3 di Muay Thay K1 e 2 di pugilato olimpico. Saranno ben quattro gli atleti della Tapout Osimo a entrare nella gabbia: Francesco Di Renzo Mannino, Sahel Raul, Luca Antonangeli e Yuri Massacesi. Lo spettacolo andrà oltre la competizione agonistica: al termine dell’evento, infatti, ci sarà l’imperdibile appuntamento con il grande party del Crazy’s Cage, promosso in collaborazione con i ragazzi del Barigno di Osimo, per ballare fino al mattino.