Webinar sulla dichiarazione dei redditi precompilata

Nell’ambito del progetto Bussola Digitale, promosso dalla Regione Marche in collaborazione con la Direzione regionale Marche dell’Agenzia delle Entrate, si terranno due incontri formativi dedicati all’utilizzo della dichiarazione dei redditi precompilata 2025. I webinar, aperti a tutti i cittadini e completamente gratuiti, sono in programma per giovedì 29 maggio e mercoledì 11 giugno 2025, dalle ore 14:30 alle 17:00.

"In un contesto in cui i servizi digitali assumono un ruolo sempre più centrale nella quotidianità, la Regione Marche è fortemente impegnata nella promozione delle competenze digitali tra i cittadini" sottolinea l’Assessore alla digitalizzazione Andrea Maria Antonini. "Gli incontri sulla dichiarazione precompilata rappresentano un passo concreto in questa direzione: aiutare i contribuenti marchigiani a gestire in autonomia e sicurezza i propri adempimenti fiscali online. La collaborazione con l’Agenzia delle Entrate su iniziative di questo tipo testimonia il nostro impegno per la pubblica amministrazione più accessibile, efficiente e vicina alle esigenze di tutti". Gli incontri saranno condotti da funzionari esperti della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate delle Marche. Attraverso il portale e gli strumenti didattici di Bussola Digitale, parte del progetto PNRR “servizi di facilitazione digitale”, i partecipanti riceveranno istruzioni pratiche ed aggiornate su come utilizzare in modo efficace la piattaforma online.