Weekend col Cantagiro. E’ la serata delle cover. Domani spazio agli inediti

La spiaggia di velluto si prepara ad accogliere questo week-end le finali nazionali del Cantagiro. Lo scorso week-end è stato il turno delle categorie junior e baby, mentre stasera alle 21,30, nella splendida cornice di piazza Roma i concorrenti si esibiranno nelle Cover, mentre domani, stesso posto e stessa ora, i concorrenti presenteranno al pubblico i loro inediti.

La conduzione di entrambe le serate è affidata a Marco Zingaretti, accompagnato sul palco da ospiti di grande spessore come Grazia Di Michele e Piero Cassano. La finalissima del 13 settembre avrà inoltre una presenza speciale: l’attore e comico Gabriele Cirilli. La regia sarà affidata a Giulia Carla De Carlo.

L’evento gode del sostegno di importanti partner tra cui Il Resto del Carlino, Quotidiano Nazionale, il settimanale Mio, Radio Italia Anni 60, oltre al patrocinio di Unicef. A conclusione dell’evento, sarà realizzata una compilation che raccoglierà i brani dei finalisti. Il progetto discografico includerà anche le canzoni che riceveranno riconoscimenti speciali e menzioni d’onore.

Tra i riconoscimenti assegnati figurano i seguenti premi: Premio Sergio Bardotti (per il miglior testo), Premio Quotidiano Nazionale/Il Resto Del Carlino, Premio Radio Italia Anni 60, Premio Nuovo Imaie, Premio Mio, Premio 2Duerighe, Premio Little Tony, Premio Emozione Elvino Echeoni e il premio decretato dalla Cantagiuria – i concorrenti de Il Cantagiro.

Questa per Senigallia è la seconda edizione del Cantagiro, un evento di successo che contribuisce ad allungare la stagione estiva, con due serate gratuite, all’insegna della musica, nel cuore del centro storico. Un mix di tradizione e innovazione, unendo il divertimento e la qualità musicale che da sempre lo contraddistinguono.