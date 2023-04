Weekend di posti di blocco fuori dalle discoteche

Weekend di Pasqua, task force fuori dalla discoteca. Numerosi gli accertamenti effettuatisu 250 persone e 160 veicoli. Gli agenti di Commissariato, polizia Stradale e Unità Cinofile di Ancona hanno effettuato mirati presidi e posti di controllo in prossimità di alcuni locali molto frequentati dai giovani. In via Fiorini a Cesano, con l’ausilio della polizia locale di Senigallia, gli agenti hanno verificato che fosse rispettato il divieto di sosta ed il senso unico di marcia, si tratta di due misure adottate un anno fa, che hanno consentito di evitare situazioni di sovraffollamento o di pericolo per i giovani che frequentano il locale. Durante i controlli di prevenzione e repressione dell’uso di stupefacenti, gli agenti hanno effettuato accertamenti sui veicoli utilizzati per lo spostamento dei giovani verso un noto locale: all’interno sono stati trovati abbandonati diversi involucri di hashish. Inoltre, hanno dato esecuzione ad una misura di detenzione nei confronti di un 50enne, originario dell’entroterra senigalliese: nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di carcerazione per sentenze di condanne emesse nei suoi confronti. L’uomo infatti, negli anni trascorsi, si era reso responsabile di diversi fatti di violenza alla persona per cui era stato condannato. Notificata anche la misura di prevenzione dell’avviso orale, emesso dal Questore di Ancona, nei confronti di un pregiudicato.