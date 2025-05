Weekend sulle due ruote ad Ancona. Ecco il programma del Bike festival

Weekend tutto dedicato alle due ruote ad Ancona con il "Bike Festival" in programma sabato e domenica in piazza Roma, piazza Cavour, parco Cittadella e la Cicloturistica del Conero con il patrocinio del Comune di Ancona. Il Festival si apre sabato alle 10 in Piazza Cavour con l’inaugurazione ufficiale del festival alla presenza delle autorità. A seguire alle ore 10:30 si terrà un incontro pubblico sul tema delle infrastrutture ciclabili con l’intervento del vice sindaco e assessore allo sport del comune di Ancona, Giovanni Zinni. La giornata prosegue con l’apertura dello spazio espositivo e le varie attività per tutte le età come il corso di sicurezza stradale per bambini con la Polizia Locale dalle ore 15 in Piazza Roma e l’adrenalinica esibizione di BMX alle ore 16:30. Gran finale in musica con il concerto del gruppo Oneway alle 21:30 sempre in Piazza Cavour. "L’obiettivo del festival - spiega il presidente dell’ASD Lifetime organizzatrice della manifestazione, Massimo Canali – è quello di promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e salutare oltre che di far conoscere le bellezze del nostro territorio. All’interno della manifestazione sono, infatti, previsti un giro cicloturistico (lungo la ciclabile del Conero) ed un evento di cross country per pulcini e giovanissimi (all’interno del parco della Cittadella): il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto all’ Associazione Patronesse dell’Ospedale pediatrico Salesi". L’assessore al Turismo Daniele Berardinelli ha annunciato i lavori per la ciclabile del Conero "per collegarla con le piste ciclabili di Camerano, Sirolo e Numana per aumentare tutto quello che è il percorso percorribile per chi arriva nella nostra città. Abbiamo concluso l’itinerario con i cartelli che porteranno dalla stazione ferroviaria fino alla ciclabile del Cònero, e sempre dalla stazione stiamo predisponendo un progetto di collegamento dalla stazione con l’ex Birra Dreher, dove ci sarà un punto di informazione e di supporto per l’utilizzo di biciclette che si collegherà con la zona a monte, perciò con la zona del Borghetto e la zona di Posatora, e poi con tutti i borghi che saranno raggiungibili da quel punto".

Domenica la giornata è tutta dedicata alla competizione e alla passione ciclistica. L’inizio alle 8 con l’iscrizione alla Cicloturistica del Conero che prenderà il via alle 9 da Piazza Cavour con i seguenti percorsi: Classic (di 42 chilometri) Easy (di 27 chilometri). A seguire la giornata con i suoi eventi si sposta al parco della Cittadella dove andrà in scena il campionato Cross Country per le categorie pulcini e giovanissimi con iscrizioni alle ore 13:30 e gare a partire dalle ore 15. Premiazioni finali intorno alle ore 19.