Welfare, tenuta a rischio: "Tariffe ferme da 20 anni"

A rischio la tenuta di un settore, quello del welfare, realizzato dalla cooperazione sociale marchigiana e con essa di numerosi settori del sistema sociosanitario e sociale. A denunciare la situazione di forte difficoltà e preoccupazione sono le principali organizzazioni di rappresentanza della cooperative sociali marchigiane: Agci Imprese sociali, Federsolidarietà Confcooperative e Legacoopsociali, che sollecitano tempestivi provvedimenti a sostegno di un settore fondamentale per la salute e la coesione sociale. Sono oltre 130 cooperative e 7.000 addetti che operano nel sistema del welfare regionale e che si prendono cura di migliaia di cittadini e cittadine in condizione di fragilità, che altrimenti correrebbero il rischio di restare senza risposte. "Sono differenti le cause che stanno determinando la situazione di sempre maggiore difficoltà nella quale si trova la cooperazione sociale marchigiana. Il nuovo Piano socio-sanitario regionale presenta evidenti carenze negli indirizzi di programmazione sociosanitaria regionale, rendendo evidente la scarsa attenzione ad un settore fondamentale. Il sistema tariffario fermo da oltre 20 anni. Seppure la Regione sia intervenuta per le Residenze protette per anziani con un incremento tariffario, numerosi settori sociosanitari (disabilità, dipendenze e salute mentale) e tutti quelli del sociale sono senza una adeguata copertura economica.