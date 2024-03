Whirlpool-Arcelik, in ballo mille dipendenti

Imminente fusione Whirlpool Arcelik (il closing è previsto per il 1 aprile), la Fiom alza la voce e chiede di nuovo la convocazione del tavolo ministeriale. "Abbiamo appreso del via libera definitivo dell’Antitrust inglese all’accordo Arcelik/Whirlpool – rimarca Pierpaolo Pullini per la Fiom di Ancona e responsabile del distretto fabrianese - adesso non ci sono più alibi. Come organizzazioni sindacali avevamo chiesto un incontro al Ministero nel mese di novembre e torniamo nuovamente a sollecitarlo, anche se si resta della convinzione che andava fatto prima. Ora è fondamentale avere chiarezza sul piano industriale della nuova proprietà – aggiunge Pullini -. Lo scorso 22 febbraio si è insediato il tavolo di settore, durante il quale il Governo si era impegnato a convocare le parti non appena ci sarebbe stato l’ok definitivo: adesso è il momento di agire per mettere in sicurezza tutti i plant produttivi e gli enti centrali, affinché sia garantita la centralità dell’Italia, e del territorio di Fabriano, nelle strategie di questa nuovo grande player". In ballo sul territorio fabrianese tra impiegati e operai a Fabriano e a Melano ci sono un migliaio di dipendenti, in ansia per il loro futuro. Di qui la richiesta del sindacato al governo di convocare il tavolo "per esaminare le possibili ricadute occupazionali e di mantenimento di tutti i siti italiani, compresi quelli marchigiani dove complessivamente sono1.500 lavoratori marchigiani coinvolti, 4.600 in tutta Italia. A marzo nel sito fabrianese si lavorerà complessivamente per soli 11-12 giorni, per i restanti si farà ricorso alla cassa integrazione. Di fatto, quindi, le linee di produzione di Melano saranno utilizzate al 50 per cento della capacità produttiva. La newco Beko Europe vedrà la presenza del gruppo turco con una quota del 75% e della stessa multinazionale americana con il 25%. Secondo l’accordo, Whirlpool trasferirà il business europeo dei grandi elettrodomestici con i 7 stabilimenti e tutti la forza lavoro. Arcelik conferirà due stabilimenti produttivi romeni. La nuova società sarà attiva dal 2 aprile. Dopo il via libera Whirlpool ha inviato una comunicazione interna, con la quale si evidenzia che tutta l’operazione rappresenta "una pietra miliare fondamentale" e "che la combinazione delle due attività porterà vantaggi significativi a clienti e consumatori, attraverso marchi attraenti, produzione sostenibile, innovazione di prodotto e servizi ai consumatori".