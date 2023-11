Whirlpool celebra innovazione e design

Whirlpool contribuisce alla mostra "Creativity in Fabriano", un evento straordinario che celebra l’innovazione e il design nell’industria del fabrianese. Attraverso l’esposizione di tre prodotti iconici, tra cui la rivoluzionaria "Margherita" di Ariston (1985), la prima lavatrice certificata per il lavaggio a mano, offre ai visitatori l’opportunità di immergersi in una coinvolgente narrazione di progresso tra innovazione, design e sostenibilità, elementi chiave che hanno definito l’identità dell’azienda nel corso degli anni. L’esposizione, che si terrà nei locali di Bper Banca a Fabriano, sarà inaugurata oggi alle 18 e rimarrà aperta fino al 30 marzo. "La partecipazione di Whirlpool a ‘Creativity in Fabriano’ – spiegano dalla multinazionale – sottolinea il forte legame tra l’azienda e il territorio fabrianese, dove la storia di Indesit Company, acquisita da Whirlpool Corporation nel 2014, ha radici profonde. Gli uffici direzionali dell’azienda, eredità dell’acquisizione di Indesit Company, sono distribuiti su tre sedi ed ospitano oltre 500 persone tra funzioni centrali, Ricerca e Sviluppo e commerciali. A Fabriano ha sede il contact center italiano di Whirlpool che impiega mille persone e rappresenta uno dei più grandi insediamenti della regione".