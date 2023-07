Whirlpool Family Days, 200 persone a Fabriano per rafforzare i legami con l'azienda

Whirlpool ha aperto le porte della sede di Fabriano alle famiglie e amici dei dipendenti per trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna della condivisione e della comunità. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 persone. La giornata è parte di una serie di iniziative, i "Whirlpool Family Days", organizzati in tutta Italia e in Europa, e rappresenta un’opportunità unica per scoprire i luoghi di lavoro di Whirlpool e rafforzare i legami tra dipendenti, famiglie e azienda. Nel fabrianese, questo è il secondo evento di quest’anno dopo quello avvenuto per le maestranze dell’ hub produttivo di Melano.