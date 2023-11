Whirlpool in mani turche, Fdi:: "Monitorare le ricadute sul territorio"

Cessione della maggioranza Whirlpool all’azienda turca Arcelik, il circolo di Fdi Fabriano lancia l’allarme sulle "forti ricadute sul nostro territorio e 1.500 lavoratori marchigiani". "Dall’accordo stipulato – evidenziano - emerge che Whirlpool deterrà il 25% delle quote di proprietà mentre ad Arcelik andrà il restante 75%. Se da un lato è molto importante il vincolo introdotto dalle disposizioni del Governo (golden power) non possiamo dimenticare i problemi sociali e occupazionali che investono la nostra città e le zone limitrofe e, al contempo, non fare una riflessione "preoccupata" sul fatto che Arçelik possiede una forte capacità industriale dislocata in Stati in cui i costi del lavoro e quelli produttivi sono di molto inferiori rispetto al nostro Paese. A nostro parere è importante monitorare tutte le situazioni di criticità già esistenti, come ad esempio, il progressivo depauperamento delle funzioni aziendali e, di conseguenza, le ripercussioni che ciò potrà avere sui dipendenti oggi occupati nella sede amministrativa di Fabriano. Potrebbero altresì emergere delle criticità per l’hub di Melano con il trasferimento in altri stabilimenti di produzioni a basso costo inerenti i piani di cottura. Bisognerà soprattutto capire se con questa "operazione" non nascano pericolosi "doppioni" in termini di siti, andando così a minare le eccellenze già presenti che, invece, devono essere salvaguardate anche in termini di Ricerca e Sviluppo". Pe Fd’i "la sede amministrativa presente a Fabriano potrebbe servire ad ospitare ad esempio, gli uffici della Arcelik dedicati all’area sud europea e quella nord africana".