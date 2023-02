Whirlpool, timori sul futuro dei lavoratori

di Sara Ferreri

Whirlpool verso la cessione della maggioranza delle quote ai turchi, grande attesa per il summit che si terrà domani a Roma tra sindacati e multinazionale americana. Un incontro tra azienda e coordinamento sindacale per capire gli scenari futuri, soprattutto occupazionali. "È necessario – commenta Pierpaolo Pullini per la Fiom – che l’azienda inizi ad attivare un confronto con le parti sociale perché nelle sinergie internazionali finalizzate ad un taglio di costi di 200 milioni di euro, in alcuna maniera possono pagare le lavoratrici ed i lavoratori con la perdita di posti di lavoro. Significherebbe perdere competenze, ricchezza e professionalità e questo costituirebbe un impoverimento ulteriore per il territorio fabrianese e per il Paese in generale. È indispensabile l’intervento del Governo con la convocazione urgente del tavolo ministeriale, per capire come si garantisce la sopravvivenza ai siti produttivi, alle funzioni impiegatizie e garantite che l’Italia resti centrale nelle strategie della nuova multinazionale. Senza l’intervento del governo rischiamo che di made in Italy ne resti sempre meno". Da tempo le sigle chiedono un tavolo ministeriale per affrontare la crisi dell’elettrodomestico. La multinazionale americana ha comunicato l’accordo raggiunto tra Whirlpool ed Arcelik per la creazione, nel secondo semestre di quest’anno di una nuova realtà aziendale europea nel settore degli elettrodomestici. Una nuova società costituita al 75% dai turchi di Arçelik A.S e per il restante 25% dagli americani di Whirlpool per il business europeo dei grandi elettrodomestici. Per i sindacati e le istituzioni la tutela del sito di Melano e dei lavoratori occupati a Fabriano rappresenta un elemento di preoccupazione. Ieri Whirlpool ha annunciato i risultati del quarto trimestre con un "calo delle vendite nette del 15,3%" ma una "previsione di ricavi per l’intero anno 2023 pari a 19,4 miliardi di dollari (in calo dell’1-2% rispetto all’anno precedente). "Conclusa la revisione strategica delle attività Emea – spiegano dalla multinazionale – abbiamo annunciato l’accordo per il conferimento delle attività europee di grandi elettrodomestici (Mda) in un’entità di nuova costituzione con Arçelik A.S. Sarà creata – spiegano ancora – una piattaforma Mda europea da oltre 6 miliardi di euro di ricavi con oltre 200 milioni di euro di sinergie di costo. La chiusura dell’operazione è prevista per la seconda metà del 2023, soggetta a ulteriori requisiti per la chiusura, tra cui l’ottenimento di approvazioni normative e altre condizioni di chiusura abituali".