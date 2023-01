Whirlpool tira dritto, cessione ancora in forse

Volumi produttivi in lieve aumento rispetto allo scorso anno, ancora cassa integrazione e pochi investimenti per il Fabrianese. Ancora nessuna novità sul fronte cessione degli stabilimenti italiani da parte della multinazionale americana. È quanto emerso ieri durante l’incontro per l’informativa nazionale tra sindacati e dirigenti aziendali. Sul piano strategico delle due opzioni: vendita o riorganizzazione, gli scenari potrebbero essere più chiari dopo il 26 gennaio. Un‘eventuale cessione ai due investitori interessati richiederebbe dagli 8 ai 12 mesi, per le procedure Antitrust. "Siamo preoccupati – spiega Giampiero Santoni (Fim Cisl Fabriano) – per gli investimenti che sul sito di Melano (3 milioni dei 95 previsti a livello nazionale, ndr) valgono poco più di una manutenzione ordinaria di un sito produttivo così importante. I mancati investimenti anche di processo possono mettere in discussione il futuro del sito di Fabriano anche alla luce delle possibili scelte strategiche dell’azienda. Si prevedono volumi produttivi leggermente più alti rispetto al 2022 e viste le difficoltà dei lavoratori già per alcuni periodi in cassa integrazione con la perdita del salario, abbiamo chiesto di valutare la concessione di benefit. L’azienda si è presa del tempo per valutare". Tra due settimane tornerà la cassa integrazione sino a fine mese nello stabilimento di Melano e per l’andamento produttivo si naviga a vista, anche per la mancanza di componenti.

"Nel 2022 Whirlpool, nonostante il mantenimento delle quote di mercato, ha registrato (fino al terzo trimestre) una perdita di volumi del 20% - rimarcano Fim, Fiom, Uilm, UglM nazionali -, il 13% al netto della Russia. I margini di profitto sono stati erosi dal forte incremento dei costi di produzione. Per l’anno corrente il mercato degli elettrodomestici a livello europeo è atteso in ulteriore contrazione fra -1% e -3%. I volumi produttivi sono previsti in generale in lieve crescita e sono anche previsti lanci di prodotto. Tuttavia restano a nostro avviso irrisolti alcuni problemi di fondo degli stabilimenti, in termini sia di mancati interventi strutturali che di perdurante utilizzo degli ammortizzatori sociali che tanto pesano sul reddito dei lavoratori. L’aumento dei prezzi denunciato dalla azienda non ha inciso solo sui costi di produzione ma anche sulla vita e sul potere di acquisto dei lavoratori. È inaccettabile che la direzione di Whirlpool non si sia confrontata sulle scelte strategiche e sulla presenza in Europa e in Italia. È attesa una comunicazione agli azionisti il 26 gennaio o immediatamente dopo. Ci attendiamo che si tratti di un incontro chiarificatore in cui ribadiremo, qualsiasi sia la scelta della multinazionale, l’obiettivo del sindacato di tutela dell’occupazione e delle condizioni di lavoro".

Sara Ferreri