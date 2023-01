Whirlpool tra dismissione e cassa integrazione

Potrebbe essere la settimana decisiva per gli stabilimenti Whirlpool fabrianesi dopo l’annuncio arrivato nelle scorse settimane che la revisione strategica dell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), resa nota lo scorso aprile, si sta avviando alla conclusione. Martedì è previsto l’incontro tra la Whirlpool e il coordinamento sindacale per l’informativa nazionale del 2023. Un incontro dal quale potrebbero uscire scenari più chiari. C’è grande preoccupazione tra i lavoratori marchigiani e ad ottobre le maestranze di Melano hanno incrociato le braccia per un’ora e mezzo. A preoccupare è anche la cassa integrazione che tornerà in maniera importante, anche nei prossimi mesi, tra un paio di settimane. "Siamo in attesa - rimarcano dalla Fiom Ancona - che arrivi la convocazione da un Governo assente come quello precedente, e, ad oggi, incapace di porre l’adeguata attenzione su quella che rischia di essere una delle vertenze più dure e complesse a livello dell’intera area Emea". Sono state dieci le manifestazioni di interesse arrivate nelle scorse settimane e "due potenziali investitori strategici" che ad ottobre erano "in fase di valutazione finale" da parte della multinazionale americana. I compratori dovrebbero rilevare l’intero business dell’area Europa. L’azienda ha fatto sapere "di avere pronto un piano di continuità per l’Europa qualora gli esiti delle negoziazioni non dovessero positivamente concludersi".

C’è grande preoccupazione tra i lavoratori marchigiani e ad ottobre le maestranze di Melano hanno incrociato le braccia per un’ora e mezzo. "Abbiamo chiesto – hanno spiegato le sigle sindacali - un confronto al Ministero dello Sviluppo economico per cercare di condizionare la vendita al rispetto dell’Italia, al mantenimento di tutti gli stabilimenti e alla tutela dell’occupazione. Al nuovo Governo chiederemo di trattare l’elettrodomestico come un settore strategico e intervenire nella vertenza".

"Sebbene i nostri risultati del terzo trimestre siano stati influenzati dalle continue condizioni macroeconomiche avverse e dai livelli elevati di inflazione che hanno provocato un rallentamento della domanda - ha dichiarato Marc Bitzer, presidente e Ad di Whirlpool Corporation - rimaniamo sulla buona strada per realizzare nel 2022 il secondo miglior anno nei nostri 111 anni di storia. Guardando al futuro, vediamo che queste sfide persisteranno anche nella prima metà del 2023, ma crediamo di aver messo in atto le azioni giuste che ci permetteranno di attraversare l’attuale contesto, portando avanti la trasformazione del portafoglio e garantendo forti rendimenti".

Sara Ferreri