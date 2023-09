"Wiki Loves Monuments", concorso fotografico in un itinerario tra le chiese storiche della città

Una ‘Wikigita’ attraverso le principali chiese del centro storico di Ancona. E’ la proposta che la Diocesi di Ancona e il Museo diocesano fanno oggi in occasione del concorso fotografico "Wiki Loves Monuments", il cui tema quest’anno ha come tema gli edifici religiosi. Accompagnati da un operatore del museo i partecipanti saranno chiamati a riscoprire e fotografare il patrimonio storico-artistico delle chiese diocesane della città, attraverso un itinerario che parte dalla cattedrale di San Ciriaco (punto di partenza alle ore 16) fino alla chiesa di San Biagio. Per poter partecipare al concorso, le foto dovranno essere caricate sulla piattaforma Wikimedia Commons direttamente da telefono o computer, utilizzando l’apposita web-app. Per info: 320.8773610 e www.museodiocesanoancona.it.