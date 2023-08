Wine concert al Pergolesi Spontini "Gran Varietà" col Sineforma Trio

La bellezza della musica, l’incanto del paesaggio, il gusto del buon vino: ecco gli ‘wine concert’ del XXIII Festival Pergolesi Spontini. Oggi sarà la volta del Sineforma Trio alla cantina Sartarelli di Poggio San Marcello in un programma ispirato al "Gran Varietà" musicale con alcuni dei più grandi successi degli anni 50-70 italiani e non solo.

Un modo diverso di vivere la musica, tra sapori e profumi del territorio, tra concerti, visite guidate delle cantine e degustazioni. Dopo il primo appuntamento di ieri alla Tenuta di Tavignano di Cingoli, con viola e pianoforte su musiche di Felix Mendelssohn, Gioachino Rossini, Johannes Brahms e Astor Piazzolla oggi (ore 18) ci si sposta a Poggio San Marcello. Protagonista del concerto accompagnato dalle degustazioni il Sineforma Trio (clarinetto Michele Scipioni, violino Simone Grizi, contrabbasso Eolo Taffi) su musiche di Mina, Buscaglione, The Beatles, Queen. Un programma ispirato al "Gran Varietà" musicale e non solo, perché fanno capolino anche capolavori internazionali dei Beatles e dei Queen in un carosello di hit che non può lasciare lo spettatore fermo sulla sedia. Il tutto all’insegna dell’eleganza timbrica dei tre strumenti coinvolti in arrangiamenti moderni e raffinati.

Incontratisi tra le fila dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, i componenti del Sineforma Ensemble provengono da esperienze estremamente stimolanti in ambienti musicali di spiccata eccellenza tra i quali l’Accademia di Santa Cecilia, la Filarmonica della Scala, il Teatro Regio di Torino e il Teatro dell’Opera di Roma. Per questo le loro esibizioni si distinguono per la straordinaria raffinatezza e fascino sonoro, nonché per una varietà di espressioni dinamiche e stilistiche capaci di coinvolgere il pubblico. Prima del concerto visita guidata in cantina. Info: 0731 206889.

Sara Ferreri