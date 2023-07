Wine, Music & Fashion", Una Serata di Moda, Vino e Musica ad Ancona"

Una serata da trascorrere in pieno centro ad Ancona, che ruota intorno a tre elementi capaci di attirare sempre il pubblico: il vino, la musica e la moda. Si intitola proprio così, ‘Wine, Music & Fashion’, l’evento ospitato domani sera (a partire dalla ore 21) dal Bar Caffè Giuliani in corso Garibaldi, evento giunto alla sua decima edizione. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Essere Felici, con E.M.Agency Moda come partner, prevede una sfilata dove le modelle indosseranno articoli dell’Ottica Manna, di Miriade, di HD Hair Design, delle Tenute San Sisto e della collezione Fata Eventi & Ghost. La serata, presentata da Monica Picciafuoco, vedrà Dj Max in consolle, e avrà come ospiti la cantante Brenda Torretta, la scuola di danza Kiaraibica e il gruppo Witches Crew.