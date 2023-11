WineMarket all’ex Pescheria: ecco la mostra-mercato del vino

Al via oggi WineMarket la due giorni dedicata al vino nell’ex Pescheria del Foro Annonario. "La scelta di organizzare l’evento in questo periodo è volta a promuovere il Mercato del vino in tipico stile FIVI, in una data prossima alle festività natalizie, e come piccola anticipazione all’evento nazionale annuale di Bologna" - spiega Sloow Food Senigallia -. Durante l’evento, oltre ad accedere a illimitate degustazioni, sarà possibile acquistare direttamente dal produttore le bottiglie di vino. Un modo per far conoscere le eccellenze prodotte da oltre 40 case vinicole locali. Il costo del biglietto è di 15 euro, ma con lo stesso si potrà usufruire di 5 euro per acquistare una bottiglia di vino. Vino che, come il cibio sta facendo conoscere la spiaggia di velluto in tutto il mondo. Ne sa qualcosa l’Azienda Santa Barbara che continua a collezionare premi, dopo aver festeggiato il trentennale de ‘Le Vaglie’, con tanto di presenza di Jimmy Sax, non si ferma più: è ancora un bianco a dare soddisfazioni al patron dell’Azienda Stefano Antonucci che con il Moss Blanc, verdicchio dei Castelli di Jesi, ha ottenuto il 2° posto nell’annuario dei Migliori Vini Italiani. Sempre questa settimana aveva ottenuto 93 punti da Wine Advocate di Robert Parker. Ma quello che parte oggi è un week-end dove a mettersi in vetrina saranno tutte le eccellenze locali che gli appassionati potranno ‘toccare con mano’ e poi acquistare. Un evento che allunga la lista dei tanti organizzati nel calendario invernale della spiaggia di velluto, per cercare di rilanciare il nome di Senigallia anche nei mesi invernali. Un programma su cui gli amministratori stanno lavorando, una sorta di work in progress che aggiunge appuntamento ad appuntamento in attesa che venga svelato il calendario delle festività natalizie.