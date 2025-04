Winx Club sarà protagonista a Milano Design week

Winx Club , l’iconico brand made in Italy che da oltre 20 anni conquista i cuori di intere generazioni, sarà nuovamente protagonista alla Milano Design Week , in programma dal 7 al 13 aprile 2025 , con la campagna di sensibilizzazione globale contro il Cyberbullismo ‘Spread Magic Not Hate’ . Lanciata nel 2024 in collaborazione con il partner globale The Cybersmile Foundation , il progetto prosegue con successo anche in questo 2025 al fianco anche di un nuovo partner italiano: Fondazione Carolina , organizzazione no-profit impegnata nella promozione del benessere digitale e attiva nel supporto alle vittime e per il recupero degli autori di violenza online. Da sempre ambasciatori di valori come amicizia, coraggio e inclusività, le magiche fatine nate dalla matita e dal genio creativo di Iginio Straffi animeranno la settimana meneghina attraverso sei installazioni che promuoveranno messaggi positivi ed educativi contro il bullismo online. Le installazioni verranno esposte in via Paolo Sarpi, luogo simbolo dell’incontro tra cultura, perfetto per celebrare l’unione di stili e tradizioni, inserendosi nei circuiti di Zona Sarpi e Milano Kids Design Week e sveleranno inoltre i design delle iconiche ali della nuova attesissima serie, un reboot completamente nuovo in arrivo in autunno su Rai Kids in Italia e Netflix in tutto il mondo che celebra l’incredibile eredità di Winx Club.