’Wonder Woman’ di Antonio Latella chiude la rassegna "TeatrOltre"

Ultimo appuntamento nella provincia di Ancona per ‘TeatrOltre’, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat in dieci Comuni della regione. Stasera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi va in scena ‘Wonder Woman’ di Antonio Latella (anche regista) e Federico Bellini, con Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Renzi, Chiara Ferrara e Beatrice Verzotti.

Nel 2015 una ragazza peruviana fu con ogni probabilità vittima di uno stupro di gruppo. Una sentenza che suscitò molto scalpore assolse gli imputati con motivazioni ‘discutibili’. Secondo le giudici, la ragazza risultava ‘troppo mascolina’ per essere attraente e causa di violenza sessuale. La Corte di Cassazione, fortunatamente, ha ribaltato il giudizio condannando i ragazzi autori dello stupro.

Eppure rimane nella memoria il precedente indelebile di un giudizio emesso per ragioni che fanno riferimento all’estetica della vittima, in un singolare rovesciamento in cui pare che la vittima stessa sia in pratica l’imputato, come fosse colpevole del proprio aspetto. Lo spettacolo si muove da questa vicenda ripercorrendone i contenuti essenziali e affidando a quattro giovani donne il racconto, immaginato e teatralizzato, del caso giudiziario; Vichingo, questo il soprannome con cui, nella realtà, era chiamata dai ragazzi la vittima, diviene qui una Wonder Woman contemporanea in lotta per ristabilire una verità che viene negata, dove ogni incontro, dai poliziotti di quartiere alle giudici stesse, finisce per rafforzare l’idea di una comunità in cui non c’è spazio né per la pietà né tantomeno per la giustizia stessa.

Un flusso di parole senza interruzioni che corre, palpita e a volte quasi s’arresta come il cuore della ragazza, sottoposta a continui interrogatori, richieste, spiegazioni che la violenza subita non può rendere coerenti, logiche e senza contraddizioni. Eppure, come la Wonder Woman di William Marston, l’eroina di questo racconto teatrale non si darà mai per vinta, forte della propria volontà interiore, qui metaforicamente simboleggiata dal lazo della verità, l’arma che costringe chiunque ne venga avvolto a non mentire. Lo stesso Marston è conosciuto anche per aver brevettato la ‘macchina della verità’, nello sforzo di una vita tesa a individuare le storture della società cercando di risolvere quel confine tra verità e menzogna.