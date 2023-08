World music, lounge e rock Sul palco gli Oneiric Folk

Il ‘Monsano Folk Festival’ approda a Morro d’Alba. Stasera (ore 21.30) nella teatrale piazza Barcaroli si esibirà uno dei gruppi marchigiani più interessanti degli ultimi anni, gli Oneiric Folk, che uniscono folk, world music, lounge e rock.

Titolo del concerto, cui parteciperà Gastone Pietrucci, leader e voce de La Macina, è ‘Pop & Popular Things’, lo stesso del loro primo disco. Il gruppo è stato fondato dal polistrumentista Adriano Taborro, che ha dichiarato come gli Oneiric Folk uniscono ‘i suoni della musica popolare, come il fado, la musica tradizionale marchigiana, la musica trobadorica, greca, irlandese, il blues, l’yiddish e il pop, con l’apporto di musiche originali.

Il concerto è un ‘laboratorio’ dove cerchiamo di abbattere quella barriera, tutta italiana, esistente tra la musica popolare ed il pop, cioè la musica popolare contemporanea intesa non come quell’arte ‘innocua’ imposta dai media per far piacere al popolo, ma quella che viene dal popolo ed assomiglia veramente al popolo’.

Allì Caracciolo, regista e fondatrice dello storico Sperimentale Teatro A, scrive che ‘si può capire quanto significativa e importante nella ricerca contemporanea, nonché filologicamente corretta, sia l’idea di Adriano Taborro di avvicinare blues, fado e musica popolare marchigiana. Tipologie che affondano le loro radici nelle culture arcaiche non scritte, di cui esprimono la passione e il dolore non solo individualmente, ma come identità, dramma e storia della collettività. Idea che non solo funziona come progetto di ricerca e dal punto di vista dei risultati, ma che è in grado di creare proposte nuove e originali di suggestione fortissima e intensa. Ne nasce qualcosa che non è più ciò che era all’origine ma che lo moltiplica in mille significati e riferimenti acquisendo tutti gli strati delle culture musicali che incontra’.