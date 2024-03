WunderKammer Orchestra con il monodramma firmato Willem Jeths

Dopo la prima nazionale di ieri al Teatro Sanzio di Urbino, oggi (ore 18) al Teatro Sperimentale di Ancona la WunderKammer Orchestra di Pesaro eseguirà "A Tell - Tale Heart", monodramma per ensemble e soprano del compositore olandese Willem Jeths (nella foto), ispirato al racconto ‘Il cuore rivelatore’ di Edgar Allan Poe. Il concerto, che prevede anche l’esecuzione della Sinfonia n°4 di Gustav Mahler, nasce dalla collaborazione tra l’orchestra e l’Università di Urbino, ampliata quest’anno anche all’Università Politecnica delle Marche. Ad Affiancare la ‘WunderKammer’ saranno la Camerata degli Ammutinati e il soprano Jelena Dojcinovic. La direzione è affidata a Mattia Dattolo.

Il monodramma è adattato per orchestra da camera da Fergus McAlpine, con libretto di Carel Alpheenar. Willem Jeths dà vita a una composizione che traduce in musica la lotta perenne dell’artista coi propri fantasmi, in una scissione interiore impossibile da risolvere definitivamente, ma capace di generare i più grandi capolavori. La sinfonia di Mahler non smorza questa tensione emotiva ma la esacerba con una musica fortemente condizionata dall’opera wagneriana, in cui predomina la visione dell’Artista come colui che, pur isolato dalla società, si fa portavoce di un’utopia di riscatto morale e sociale, drammaticamente destinata alla sconfitta. Il prorettore vicario della Politecnica Marco D’Orazio sottolinea che "come ateneo crediamo molto alla necessità di portare le diverse forme di conoscenza ai cittadini, e la musica ha la caratteristica di essere una summa di tante conoscenze".