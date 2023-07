XMasters, arrivano gli atleti paralimpici

Il Comitato paralimpico delle Marche partecipa per il secondo anno consecutivo a XMasters, la manifestazione di sport, musica e intrattenimento che anima Senigallia, nel tratto di spiaggia libera del lungomare Mameli fino a domenica 23. L’evento, che si è aperto lo scorso sabato, ha già ospitato il giovanissimo campione di scherma Michele Massa, i surfisti Matteo Salandri e Lorenzo Bini ed il pallavolista Federico Ripani (sitting volley e parabeach). Per la Fisip (Federazione italiana sport invernali) erano presenti lo snowboarder Riccardo Cardani, lo sciatore Davide Bendotti ed il preparatore atletico delle nazionali di sci alpino e snowboard, Jacopo Piccardi. Gli atleti della montagna, entusiasti dell’evento e incentivati dalla grande ondata energetica che si respira a XMasters, hanno avuto modo di testare alcuni sport acquatici ed hanno giocato insieme a beach volley, fatto surf e parlato con il pubblico. Nello stand, condiviso con Inail Marche, anche per il prossimo weekend ci sono in programma interviste e workshop per provare tanti sport, paralimpici e non, da testare in acqua e a terra. Oggi pomeriggio sarà la volta di Lorenzo Marcantognini, della nazionale di calcio amputati, mentre sabato arriveranno Ivan Cottini, ballerino con sclerosi multipla, e l’istruttrice di yoga Patrizia Saccà, testimonial della giornata nonché ex Atleta paralimpica, alfiere della bandiera paralimpica a Torino 2006 e membro di Giunta nazionale Cip. Sarà presente anche la presidente del Comitato italiano paralimpico dell’Emilia Romagna Melissa Milani per contribuire a diffondere il messaggio di inclusività e di energia positiva promosso a 105XMasters. Per la chiusura di domenica, ospite dello stand Cip Marche e Inail il pluricampione di sci nautico Daniele Cassioli, che a XMasters troverà il suo habitat ideale per testare discipline acquatiche.