XMasters, chiuso il bando per i volontari al Village

XMasters chiuso ieri il bando volontari da inserire all’interno del Village. L’evento è in programma dal 12 al 20 luglio sul lungomare Mameli.

"Anche per questa edizione siamo alla ricerca di appassionati e dinamici volontari per condividere con noi l’esperienza di XMasters – si legge nell’annuncio – offriamo vitto, sport, experience e tanto tanto divertimento. Cerchiamo ragazzi tosti e capaci per dare una mano con gli allestimenti e la logistica dell’evento. Ragazze precise e puntuali per la gestione dell’info point, ragazze/i con la passoine e un po’ di esperienza nel campo della fotografia e del videomaking, ma anche giovani spigliati per l’accoglienza e accredito e a supporto del nostro team social media e nella gestione delle aree sportive. La disponibilità minima richiesta è di 4 giorni".

La candidatura è stata inviata attraverso un form presente all’interno del sito dedicato al festival degli sport estremi, dov’è specificato che ‘per l’attività di volontario/a non è previsto alcun compenso, ma solo il vitto, l’alloggio e agevolazioni all’interno dell’evento’. E la festa continua anche dopo cena quando il village si trasforma in una discoteca a cielo aperto con tanto di dj set e ospiti.